أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا 3ر0 % خلال 24 ساعة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 3ر0 %، خلال 24 ساعة، حتى الساعة 0305 ظهرا بتوقيت نيويورك، اليوم الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 5ر47 مليون إصابة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد، أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي تبلغ 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 03ر5 ملايين حالة، بزيادة 1ر0 % خلال 24 ساعة.

وشهدت ولاية ميشيجن زيادة بنسبة 3ر1% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل الإجمالي إلى 39ر1 مليون حالة إصابة.

كما شهدت ولاية ميشيجن أكبر عدد من الوفيات، خلال الـ24 ساعة نفسها، بواقع 276 حالة وفاة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.