الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأنبا باسيليوس يتفقد معهد التربية الدينية بالإيبارشية

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، معهد التربية الدينية بالإيبارشية.

كان في استقبال نيافته الأب سعيد لوقا، مدير المعهد، وطلبة المعهد، حيث كانت الندوة الثقافية بعنوان "المفهوم الحقوقي الإنساني"، بمشاركة الأب مكاريوس فريد، والدكتور سامي فريد، مدير نائب قطاع الصحة باليونيسف، والأستاذة رشا يوسف، الدراسة لدبلومة سلوكيات الإدمان.

وألقى الأب المطران كلمة تشجيعية على الحاضرين، علمًا بأن هذه الزيارة تأتي ضمن اهتمام ومتابعة نيافة الأنبا باسيليوس لجميع الأنشطة الخدمية بالإيبارشية.

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