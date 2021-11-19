«التاريخ مادته المفضلة».. أسرار من حياة الرئيس السيسي في عيد ميلاده

يصادف اليوم 19 نوفمبر عيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي تمتلئ حياة الرؤساء دائمًا بالكثير من المواقف؛ خاصة في النشأة، حيث إن صفة "القيادة" دومًا ما تظهر مبكرًا في حياتهم وتجعل الجميع يتنبأ لهم بمستقبل باهر، وبعيدًا عن المواقف الرسمية، كشف السيد عبدالفتاح السيسي، الكثير من الأسرار عن نشأته في حديث سابق في عام 2018 تحت عنوان “شعب ورئيس” مع المخرجة ساندرا نشأت، والذي نال اهتماما كبيرًا من الشعب المصري.

نشأته في حي شعبي

ولد في 19 نوفمبر 1954 في حي الجمالية بمدينة القاهرة، والده اسمه سعيد حسين خليل السيسي صاحب محل لبيع الهدايا التذكارية، وأمه اسمها سعاد إبراهيم، وترجع أصول عائلته إلى محافظة المنوفية قال الرئيس السيسي: إحنا من حي شعبي، ووالدتي كانت علاقتها طيبة بالجميع، وإحنا طبعا أسرة متدينة التدين المصري الطبيعي بنصلي ونصوم، ولكن الأهم انه كان معروف "ما هو العيب واللي ما يصحش" لدى تعامل الناس مع بعضها البعض.

علاقته بوالدته

وصف الرئيس السيسي والدته بالحكمة في اتخاذ جميع القرارات التى كانت متعلقة بالأسرة، وانها كانت تخاف عليه الخوف الطبيعي قائلا: "مر عليا وقت أقعد مع والدتي كل يوم لأتحدث معها وكانت توجهني انا وإخواتي وتقولنا ده عيب ومتظلمش حد ومتخدش حاجة مش بتاعتك وكانت الله يرحمها كانت تقول لي أنت مخلص، فما تخافش من اي حاجة”.

خاتم لا يخلعه ابدا

كشف الرئيس السيسي سر اعتزازه بالخاتم الذي يرتديه في يده اليسرى قائلًا: "الخاتم ده هدية من شخص غالي جدًا عليا والدي الله يرحمه هو اللي اهداني الخاتم ده ومن وقتها وانا مش بقلعه.

مادته الدراسية المفضلة

كشف الرئيس السيسي عن عشقه لمادة التاريخ أثناء دراسته قائلا: "طول عمري منظم، وكنت طالب متفوق، وبحب مادة التاريخ، لأن فيها سجل الإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة دي، كنت ببحث عن واقع الزيف، وبسأل: هل نقدر نكتب التاريخ بصدق؟ أه ممكن، لكن كل واحد بيبقى عايز يكتب التاريخ من وجهة نظره".

عمه مثله الأعلى

قال خلال اللقاء أن أكثر شخصية أثرت فيه كان عمه الأكبر "محمود"، والذي توفى منذ 40 عاما، حيث كان شديد العطاء وحريص على مساعدة الناس ولا يخطئ في الحديث أبدا رغم كونه انسان بسيط قائلا: "عمي كان عنده إصرار عجيب ويفيد الناس كان إنسان بسيط لم يأخذ حظ كبير من التعليم، ولكنى تعلمت منه العطاء بلا مقابل".

أمنيته الوحيدة

كشف الرئيس السيسي خلال اللقاء عن أمنيته الوحيدة قائلا:"مش عايز حاجة غير إن بلدي تكون حلوة وأحب سيرتي عند ربنا تكون حلوة، ربنا هو اللي مسيطر على قلوب وعقول الناس، وأنا معرفش حاجة غير العمل التاريخ عندي هو اللقاء مع الله سبحانه وتعالي، ربنا مطلع على الأسرار والنوايا وبالتالي حكمه مطلق العدالة والرحمة.