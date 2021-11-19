الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات لمكافحة الحشرات الضارة والزاحفة بعزب كيما بأسوان

القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان

شهدت قرية السلام بمدينة أبو سمبل السياحية تنظيم قافلة طبية بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية الشئون الصحية لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين حيث نجحت جهود القافلة فى إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لـ 1498 مواطن ومواطنة بقرية السلام والقرى المجاورة ، وهو الذى توازى مع قيام فريق عمل إدارة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة مروة محمود بمواصلة تنفيذ حملاتها داخل المناطق المختلفة بعزب كيما لمكافحة الحشرات الضارة والزاحفة .

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وناشدت الدكتورة مروة محمود المواطنين بضرورة الإلتزام ببعض الإرشادات الوقائية الهامة لتلافى لدغات هذه الحشرات والتي من بينها تجنب المشى ليلاً أو فى الأماكن المظلمة قدر الإمكان ، بجانب تجنب الإقتراب من الحفر الصغيرة أو الأحجار المتراكمة ، وكذا تجنب السير دون إرتداء أحذية .

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واضافت ان بالنسبة للأطفال ، مع ضرورة إرتداء أحذية مرتفعة عن الأرض وسميكة عند الذهاب للمناطق الجبلية أو التي بها مخرات للسيول ، وهو الذى يتماشى مع ضرورة تهدئة المصاب عند لدغة بأحد هذه الحشرات ، والذهاب فوراً لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لتلقى الأمصال حيث أنه في خلال ساعات معدودة تستقر الحالة تكون بأمان وبصحة جيدة. 

أسوان الكشف الطبى العلاج وحدة صحية قافلة طبية إجراء الكشف الطبي مديرية الشئون الصحية للمواطنين

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