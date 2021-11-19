اليوم.. دير الأنبا صموئيل المعترف يفتح أبوابه أمام الزوار

يبدأ دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، اليوم الجمعة، فتح أبوابه أمام الزوار، بمناسبة ذكرى الأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى.

وشدد الدير في بيانه له، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعه بارتداء كمامات، والتباعد الاجتماعي أثناء الزيارة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان قد رحل الأنبا كاراس أسقف المحلة الكبري، الشهر الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا.

الأنبا كاراس من مواليد 10 ديسمبر 1958، حاصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية وماجستير في تاريخ الكنسية من معهد الدراسات القبطية بالقاهرة.

ترهبن في دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون في المنيا عام 1982، ثم انتقل إلى دير السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط في سنة 1991 وصار وكيلًا عامًا لإيبارشية نقادة وقوص وتمت رسامتهُ أسقفًا في 2013 بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.



وجرى تجليسه في إيبارشية المحلة، في ذات اليوم الذي تم فيه تجليس الأنبا سلوانس على دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، وهو من توفى في مايو الماضي متأثرا بإصابته بكورونا هو مساعد مقرر لجنة (العلاقات العامة) الرئيسية، ومقرر لجنة (إدارة الأزمات) الفرعية بالمجمع المقدس.

تولى فى يونيو الماضي رئاسة المجلس الإكليريكي الإقليمي للإسكندرية والوجه البحري للأحوال الشخصية بالكنيسة بناء على تكليف من البابا تواضروس الثاني أصيب بفيروس كورونا المستجد في سبتمبر 2021.

