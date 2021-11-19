الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الأنبا باخوم يترأس اجتماعات «من أجل أسرة تسير معًا» بالإسكندرية

الانبا باخوم
الانبا باخوم

ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، اجتماعات الأسرة برعايا الإسكندرية، تحت عنوان "من أجل أسرة تسير معًا"، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بغيط العنب بمحافظة الإسكندرية.

بدأ الاجتماع بترحيب من الأب ميشيل شفيق، راعي الكنيسة، بصاحب النيافة، وجميع الحاضرين من كنائس الإسكندرية المختلفة، وشكرهم على حضورهم ومشاركتهم، كما قدم الشكر للجنة الأسرة بالإسكندرية، لاختيارهم الكنيسة في ثاني فعالياتها لأجل الأسر.

وقدم الأب يوحنا جورج، راعي كاتدرائية القيامة بمحطة الرمل بالإسكندرية ومسئول لجنة الأسرة بالإسكندرية، نبذة تعريفية عن اللجنة وعملها بالإسكندرية، والخطة المستقبلية التي ستتبعها اللجنة من أجل السير معًا.

- كلمة عن الأسرة والتعامل مع الآخر 

وألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة تناول فيها الأبعاد التي تسهم في جعلنا كأسرة مسيحية نسير معًا في ضوء كلمة الله، والأسرار، وتعاملنا مع الآخر، ورؤيتنا لأحداث حياتنا، كما وصف البعد الروحي بأنه "الخيط" الذي يقوم بتوصيل الأبعاد وجعلها تسير معًا في طريقها الصحيح.

وفي سياق آخر، ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اجتماع بإكليروس الإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، ثم اطمأن نيافته على أحوال الآباء الكهنة والرهبان، مقدمًا الشكر والتقدير لهم نظرًا لخدمتهم السخية بكنائس الإيبارشية.. وأعطى القمص أندراوس بسادة كلمة حول الوثيقة التحضيرية لسينودس الأساقفة، من أجل كنيسة سينودسية الشركة، المشاركة، والرسالة"، وذلك تحت شعار "لنسير معًا".

الجدير بالذكر أن القمص أندراوس مكلف من قبل نيافة الأنبا عمانوئيل بتمثيل الإيبارشية باللجنة الأسقفية للتحضير للسينودس.. تضمن اللقاء عرض ما تم إنجازه في الفترة السابقة برعايا الإيبارشية حول السينودس، وهدفه في لقاءات مفتوحة، كما تم مناقشة كيفية تفعيل الوثيقة برعايا الإيبارشية، بخطوات فعالة وملموسة.

كنيسة السيدة العذراء الكاثوليك العذراء مريم كنائس الإسكندرية الإيبارشية البطريركية الحبل بلا دنس العذراء الحبل بلا دنس الأب ميشيل شفيق الانبا باخوم النائب البطريركي النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية

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