التشيك تحظر دخول المواطنين غير الملقحين المطاعم بعد ارتفاع إصابات كورونا

وافقت الحكومة التشيكية على خطط للسماح فقط لأولئك الذين تم تطعيمهم ضد "كوفيد-19"، أو تعافوا من الفيروس خلال الأشهر الستة الماضية، بالدخول إلى المطاعم والفعاليات والخدمات الأخرى اعتبارًا من يوم الاثنين القادم الموافق 22 نوفمبر الجاري.

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن رئيس الوزراء أندريه بابيس قوله، اليوم الخميس، إن الحكومة أعلنت عن الإجراءات الجديدة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا وتسعى إلى زيادة أعداد التطعيم في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة.

وأضاف بابيس أنه سيُطلَب إظهار اختبار "كوفيد-19" في الشركات كجزء من إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة التشيكية، على غرار الإجراء الذي نفذته في وقت سابق من العام الحالي خلال الموجة الكبرى الأخيرة من الوباء.

وسجلت التشيك خلال الأيام الماضية أرقامًا قياسية في حالات الإصابة بكورونا، لدرجة أن المستشفيات امتلأت بالمرضى، في حين أن معدل التطعيم في البلاد أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي، حيث تم تلقيح 58 في المئة من إجمالي السكان فقط.



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.