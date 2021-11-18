يوسف منصور: «مهرجان سيمفوني» له تأثير إيجابي على مستقبل الدراما القبطية

قال يوسف منصور، أحد رواد الميديا المسيحية، إن فكرة تكريم رواد الدراما القبطية فكرة عظيمة ويجب علينا أن نقدم الشكر على القائمين عليها.

وأضاف منصور، في بيان الخميس: ”مهرجان سيمفوني له تأثير إيجابي على مستقبل الدراما فهو تحفيز قوي ومباشر للعاملين في هذا المجال بكل عناصره للتجويد وإنكار الذات من خلال تقديم القيم المسيحية للتأثير في المجتمع لحياة أفضل".

أشار رائد الميديا المسيحية إلى أن التكريم توجد به فكرة كتابية (من الكتاب المقدس) فيقول الله في سفر" صموئيل الإصحاح الثاني الآية ٣٠ أكرم الذين يكرموني"، لذلك يكرم مهرجان رواد الدراما الذين اسعدونا وعلمونا الكثير من خلال فنهم وابداعاتهم على مدار سنوات ماضية كثيرة .

واختتم منصور بيانه: أتمنى أن يكون مهرجان سيفوني انطلاقة حقيقة لتكريم دائم لرواد الدراما علي كل الأصعدة.