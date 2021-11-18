الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ريم البارودي مع محمد محمود عبد العزيز في كواليس «نقل عام» (صور)

ريم ومحمد
ريم ومحمد

تواصل الفنانة ريم البارودي تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم «نقل عام» في أكتوبر، وتواجدت في كواليس التصوير مع الفنان إيهاب فهمي والفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز والمنتج ريمون مقار.

ويعتبر التعاون الثاني لريم البارودي ومحمد محمود عبد العزيز بعد نجاح دورهم في مسلسل «قيد عائلي» ويعتبر عودة لإنتاج شركة «فنون مصر» بعد غياب والمسلسل مفاجأة للجمهور.

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مسلسل «نقل عام» يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوي.

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إطلالة ريم البارودي الفنانة ريم البارودي ريم البارودي صور ريم البارودى صديق ريم البارودى

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