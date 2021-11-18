أبوردينة: حكومة إسرائيل الحالية تمادت في عمليات القتل وجرائم الحرب

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، الخميس، إن الشعب الفلسطيني يواجه سلسلة من الحكومات الإسرائيلية المُدمرة لأي محاولة لإنقاذ عملية السلام.

أضاف أبوردينة، في تصريح الخميس، أن حكومة الاحتلال الحالية تمادت أكثر من سابقاتها في عمليات القتل اليومية وجرائم الحرب، التي ستكون لها عواقب وخيمة، لذا عليها مراجعة سياساتها العنصرية والتي لن تمر دون حساب.

وأكد أبوردينة أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تملك الوسائل القانونية للذهاب للمحافل الدولية لتحميل إسرائيل المسؤولية عن جرائمها التي تخرق بها القانون الدولي، الأمر الذي لن يؤدي إلى سلام واستقرار ولا ازدهار في المنطقة بأكملها.

وأدان قرار إسرائيل نقل وزاراتها ومؤسساتها وشركاتها إلى القدس المحتلة، مشددًا على أن كل خطوة تقوم بها حكومة الاحتلال في القدس مرفوضة ومدانة وغير شرعية.

وطالب الإدارة الأمريكية بالمُسارعة في تحويل تصريحاتها الإيجابية إلى أفعال على الأرض بشأن حل الدولتين واعتبار الاستيطان غير شرعي، ونقل القنصلية إلى القدس، لا سيما وأن الأمور غاية في الخطورة، وغير قابلة للاحتمال وتسير باتجاه صعب.

أشار أبوردينة إلى أنه يُجري العمل بشكل جاد لوضع آليات لتنفيذ خطاب الرئيس إلى جانب لقاءات قيادية مستمرة وحوارات مع كافة فصائل منظمة التحرير بالخصوص، إضافة إلى اجتماع قريب للمجلس المركزي، لتأسيس العمل على الساحة الدولية والمحلية في المرحلة المقبلة الحاسمة، التي قد تكون مفترق طرق.

وشدد على أن لقاء الرئيس الفلسطيني مع المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة تمحور وبشكل مركز على أن انتهاكات سلطات الاحتلال على الأرض الفلسطينية، وأي محاولة لترحيل المقدسيين وتغيير الوضع القائم لن تؤدي إلا لتدهور الأوضاع، وتقويض حل الدولتين الذي أعلنت الإدارة الأميركية اعترافها والتزامها به.

وأوضح أبوردينة أن الرئيس محمود عباس أكد للمندوبة الأمريكية عدم القبول باستمرار الوضع كما هو عليه الآن، وعلى الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكيّة أن يتحملا المسؤولية لافتًا إلى أن الرئيس الفلسطيني طالب المندوبة خلال اللقاء بتنفيذ كافة تصريحات الإدارة الأمريكية الأخيرة عقب اتصاله مع الرئيس بايدن.