1390 طالبًا تقدموا للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، تقدم 1390 طالبا من بينهم 836 طالبا و554 طالبة للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية التي بدأت أولى جولاتها اليوم بسحب وتقديم استمارات الترشح في جميع كليات الجامعة، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن اليوم الأول مر بهدوء بدون أي مشكلات، وأنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية وإدارتها، وأن جميع الطلاب المتقدمين توافرت فيهم الشروط اللازمة للترشح وهي أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، وألا يكون سبق مجازاته تأديبيًا، وأن يكون حاصلا على لقاح كورونا.

وأشار الكابتن محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب، إلى أن هناك متابعة مركزية على مدار الساعة لتيسير عملية الانتخابات وتلقي الأعداد في ظل الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن إعلان الكشوف المبدئية سيتم يوم الأحد 21 نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر ثم فحصها يوم الثلاثاء 23 نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 24 نوفمبر، وفتح باب الدعاية الانتخابية يوم الخميس 25 نوفمبر، مشيراً إلى بدء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر، ويليها انتخابات الإعادة يوم الإثنين الموافق 29 نوفمبر.

فى سياق آخر، ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، وفدا من أساتذة الجامعة، للقاء السفير الهندي بالقاهرة، من أجل التباحث والتشاور المبدئي، لعقد مذكرة تفاهم علمي أكاديمي، في التخصصات المختلفة، بين جامعة بني سويف، والجامعات الهندية.

وأكد الدكتور منصور حسن، أهمية دعم وتعزيز التعاون العلمي والبحثي مع الجامعات الهندية في مجالات البحث العلمي والمجال الأكاديمي، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والهند، وناقش الجانبان إمكانية تبادل الخبراء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب فى المجالات العلمية المتنوعة،بالإضافة إلي إقامة ورش العمل والمشروعات البحثية المشتركة، فضلاً عن التعاون بين الجامعة والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية بالهند، في ظل الاستفادة من التجربة الهندية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.