فى ذكرى ميلاده.. شخصيات تاريخية قدمها أحمد زكى

يحل اليوم الذكرى 75 لميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، وقدم بفنه عشرات الأعمال العبقرية التي ظلت راسخة في وجدان جمهوره طوال حياته وبعد وصوله لمستقرة الأخير.

واستطاع أحمد زكي أن يقدم أعمالا فنية وصفها البعض بـ«التحف» وجعلتها تعيش لسنوات وسنوات وحتى وقتنا الحالي، ولعل أبرز ما قدمه الراحل هي الأعمال التاريخية التي أبرز فيها حالة تمثيلية فذة جعلت هذه الشخصيات تدخل قلوب من لم يعاصرها.

ولعل أبرز الشخصيات التاريخية التي قدمها أحمد زكي كانت شخصية الاديب الكبير طه حسين من خلال مسلسل «الأيام» وتم إنتاجه 1979 ولاقى نجاحا كبيرا وقتها، وشارك في بطولته يحيى شاهين وأمينه رزق وحمدي غيث ومحمود المليجي ومحمد الدفراوي ونظيم شعراوي ورشوان توفيق وكان من إخراج يحي العلمي.

وقدم زكي فيلم "ناصر 56" وجسد فيها شخصية الزعيم جمال عبدالناصر في عام 1996، وشارك في بطولته كل من فردوس عبدالحميد وأمينة رزق وحسن حسني وأحمد ماهر وعبدالله فرغلي وكان من إخراج محمد فاضل.

وفي عام 2001 جسد شخصية محمد أنور السادات الرئيس الذي أتى بسيناء من خلال رحلة الحرب والسلام، وكان من إخراج محمد خان وقدم بطولته كل من ميرفت أمين ومنى زكي وعدد كبير من النجوم.

وكان آخر الشخصيات التي قدمها إمبراطور السينما العربية كان فيلم "حليم"، والذي جسد خلاله معاناة العندليب> وذلك عام 2006 ليتوفى قبل إنهاء تصويره ويستكمله نجله هيثم أحمد زكي وقد شارك في بطولته منى زكي وجمال سليمان وسولاف فواخرجي وكان من إخراج شريف عرفة.