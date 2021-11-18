فتح باب التسجيل في ورشة عمل تقييم الدراسات الإكلينيكية للمستحضرات الحيوية

أعلنت هيئة الدواء فتح باب التسجيل في ورشة العمل الخاصة بتقييم الدراسات ما قبل الإكلينيكية والإكلينيكية للمستحضرات الحيوية المثيلة.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه من المقرر انعقاد الورشة يوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021.

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد أعلنت عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي المتقدم للمكاتب العلمية، والذى يهدف إلى التعريف بأنواع المكاتب العلمية المختلفة من خلال تقديم شرح تفصيلي للإجراءات اللازمة لترخيص مكتب علمي جديد، بالإضافة إلى توضيح الاشتراطات الصحية والفنية الخاصة بالمكاتب العلمية، ومخازن العينات.

وأوضحت هيئة الدواء أن البرنامج التدريبى يهدف أيضاٌ لتسليط الضوء على حالات إجراء تعديلات برخصة المكاتب العلمية، مع توعية ممثلي الشركات بالأخطاء الشائعة عند تقديم ملف الترخيص وكيفية تجنبها، كما يقدم البرنامج شرحا للقواعد المنظمة لعمل المكاتب العلمية في مجال الدعاية، والسياسات والإجراءات المتبعة من هيئة الدواء المصرية لإحكام الرقابة على العمل الدعائي.

وأشارت إلى أنه من المقرر انعقاد البرنامج التدريبي في الفترة من الاثنين الموافق 22 نوفمبر إلى الأربعاء 24 نوفمبر، ولمدة 3 أيام تدريبية متتالية بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم.

وأوضحت أن البرنامج مقدم إلى راغبي التعرف على إجراءات ترخيص تجديد ترخيص المكاتب العلمية، تبدأ المحاضرات من التاسعة ونصف صباحاً وحتى الثانية والنصف مساءً.