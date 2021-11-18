9 سنوات بابوية.. أبرز المعلومات عن البابا تواضروس الثانى

تحتفل الكنيسة بذكرى العيد التاسع لجلوس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وينشر "الدستور" عددا من المعلومات الهامة حول قداسته في سطور كالآتي:

البابا من مواليد 1952 باسم وجيه صبحي باقي. حصل على بكالوريوس كلية الصيدلة عام 1975. ترهب بدير الأنبا بيشوي باسم ثيؤدور 1988. سيّم أسقفا على إيبارشية البحيرة عام 1997. اختير ليكون بابا الكنيسة القبطية في 2012. يحب القراءة ويتصفح الكتب عبر الإنترنت. يهتم بقراءة الصحف الأجنبية والكتب الروحية والقصص المتنوعة. يقرأ للدكتور زكي نجيب محمود وطه حسين. يتابع كرة القدم واللاعب المصري المحترف محمد صلاح. يعشق سماع فيروز ودعاها بشكل من أشكال الصلاة. كما يحب سماع مقطوعات عمر خيرت والأخوين رحباني. أحب الأطفال كثيرًا وتخصص في خدمتهم قبل البابوية. عدّل لائحة انتخاب البابا ووسع قاعدة الناخبين. أسس لوائح للكهنة والرهبان والمكرسين والمجالس والمرتلين. ظهر في عهده قانون بناء الكنائس الموحد. اجتهد بكل قوته لحل أزمة الأحوال الشخصية. قسّم المجلس الإكليريكي إلى 6 مجالس إكليريكية. طمأن الأقباط بخصوص مسيرة "قانون الأحوال الشخصية". أيد ثورة 30 يونيو ودافع عنها عالميًا. حين حرق الإخوان الكنائس في أغسطس 2013، قال: «وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن». حين أعادت يد شريرة نشر فيديو للقمص زكريا، أصدر بيانًا برّأ فيه الكنيسة من أفعاله. وحّد الكنائس الخمس بمصر في مناسبات مُتعددة. وقّع اتفاقية سعى لوحدة المعمودية مع البابا فرنسيس. اهتم بالتعليم الكنسي واحتفل بمئوية مدارس الأحد. جعل من الكاتدرائية الكبرى بالعباسية تُحفة فنية، وذلك احتفالا باليوبيل الذهبي في ذكرى تأسيسها. حافظ على لقائه بالشعب في عظة الأربعاء، حتى ظهر فيروس كورونا المستجد فالتقاهم عبر البث المباشر "الأون لاين". يلتقى الشباب والمهجر بشكل دوري خلاله. دشن كنائس متعددة ورسّم كهنة وأساقفة بمصر والمهجر.