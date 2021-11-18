«التعليم»: نحقق فيما تم تداوله بشأن تسمم طلاب مدرسة بكفر الشيخ

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم التواصل مع مديرية التربية والتعليم فى كفر الشيخ لمعرفة حقيقة ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا بشأن تسمم طلاب مدرسة كفر الطايفة فى كفر الشيخ.

وأضافت المصادر أن غرفة العمليات المركزية تتواصل مع المديرية والمدرسة لمعرفة حقيقة الأمر والقصة الكاملة.

وكان تداول أولياء أمور مدرسة كفر الطايفة فى كفر الشيخ منشورات عن تسمم طلاب المدرسة بسبب العصير الموجود فى التغذية المدرسية مؤكدين أن الطلاب حاليًا فى المستشفى.