رئيس «القناة وسيناء الثقافي»: تطوير آليات العمل لوصول الأنشطة الثقافية إلى الجماهير

شدد الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، على دعم أدباء الإسماعيلية بكافة الوسائل المتاحة وتوفير الإمكانيات اللازمة، لوصول إبداعهم للمنصات الإعلامية باعتبارهم القوى الناعمة التي تحمي الوطن من المتربصين به والمساهمة في البناء والتنمية الثقافية والإنسانية للجمهورية الجديدة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، إلى أنه من الضروري تكاتف الجهود وتطوير آليات العمل للوصول إلى الجماهير المحبة للثقافة والفن وخاصة فى المناطق المحرومة وهو ما تقوم به الثقافة خلال هذه الأيام من عروض فنية وندوات ومحاضرات ولقاءات شعرية فى القرى والمراكز على مستوى المحافظة من خلال المسرح المتنقل وأيضا هناك مشروع معرض كتاب القرية الذى يتم من خلاله تقديم العديد من العروض الفنية والثقافية، بإلاضافة إلى عرض العديد من العناوين الثقافية لكبار الكتاب.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الإقليم بمجلس إدارة نادى الأدب الجديد برئاسة الشاعر جمال حراجى، وسكرتارية الشاعر وليد فؤاد، وعضوية كل من الشعراء والكتاب دكتور مصطفى عبدالهادى وأحمد عليوة وتامر السيد حيث تم تكريم رئيس وأعضاء المجلس السابق وإهدائهم شهادات تقدير لدورهم فى قيادة الحركة الثقافية خلال الدورة الماضية.

وحضر اللقاء شرين عبد الرحمن، مدير فرع ثقافة الإسماعيلية ومحمد رشدى، مدير قصر الثقافة وأقيم اللقاء بقاعة الأنشطة بقصر الثقافة وشارك فى اللقاء المطرب عاطف كمال والذى قدم عدد من المقاطع الغنائية على العود.



ووعد "نبيل" بتسهيل وسائل الإتصال بين الأدباء والمنصات الإعلامية من جرائد قومية وأدبية وقنوات فضائية وكبار الشخصيات الأدبية الذين يثرون الحركة الثقافية بالإسماعيلية.

و كان مجلس إدارة نادى الأدب الجديد قد ناقش مع عدد من الحضور آليات العمل خلال الفترة القادمة وتلقى مقترحات الأدباء والعمل على تنفيذ برنامج ثقافي حافل باللقاءات والندوات الثقافية والفكرية وإستضافة كبار الأدباء والشعراء بالإضافة إلى مناقشة الإصدارات الثقافية لشعراء الإسماعيلية من خلال نقاد متخصصين وتقام ندوة نادى الأدب مساء كل يوم أربعاء الساعة السابعة بقصر ثقافة الإسماعيلية.