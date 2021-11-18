الجيش العراقي: القبض على 7 إرهابيين في ثلاث محافظات عراقية

أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي، يحيى رسول، اليوم الخميس، القبض على 7 إرهابيين في ثلاث محافظات عراقية.

وذكر المتحدث باسم الجيش العراقي، في بيان له أنه "حسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب عمليات اجتثاثه لعناصر عصابات داعش الإرهابية"، مبينًا أن "رجال الجهاز باشرو بعملياتهم البطولية في محافظة الأنبار والتي انطلقت على ضوء المعلومات الدقيقة في بيانات جهاز مُكافحة الإرهاب، حيث تم القبض على (5) إرهابيين في أقضية مُختلفة من المُحافظة".

وأضاف أنه "تم أيضًا القبض على إرهابيين اثنين في مُحافظتي كركوك ونينوي، ليصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال هذه العمليات إلى (7) عناصر".

وأكد المتحدث باسم الجيش العراقي "أن جهاز مكافحة الإرهاب لم ولن يتهاون مع بقايا داعش ومهما كان نفس الإرهاب طويل سيكون نفسنا أطول، فحماية شعبنا وأرضنا واجبنا الحتمي".

وفي وقت سابق، أعلن العراق إطلاق عملية عسكرية من 5 محاور لمطاردة عناصر "داعش" الإرهابية في ديالى (شرق) التي تشهد أوضاعًا أمنية مضطربة.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيانٍ، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت القطعات الأمنية في قيادة ديالي ومن خلال فرقة المشاة الأولى وقوة من الفرقة التاسعة، بواجب تفتيش شمال وجنوب بحيرة حمرين ومن خمسة محاور".