باكستان: 460 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا

أعلنت باكستان، اليوم الخميس تسجيل 460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد مليونًا و280 ألفًا و822، منذ بدء الجائحة.

ونقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية عن السلطات الصحية القول اليوم إنه تم تسجيل عشر حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 28 ألفًا و 638 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء مليونًا و229 ألفًا و683، بعد تسجيل 336 حالة تعافٍ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.