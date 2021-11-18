الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

رانيا فريد شوقي تنظم جدولها بين «أبو العروسة 3» و«حلم»

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

بدأت الفنانة رانيا فريد شوقي تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد «حلم» بمشاركة عدد كبير من النجوم عن جهود الدولة المصرية في تطوير الأماكن الخطرة وتحويلها إلى أماكن مميزة للحياة تحت إدارة المخرج حسني صالح والمقرر عرضه خلال الموسم الشتوي الحالي.

طاقم عمل مسلسل حلم

مسلسل «حلم الأسمرات» يشارك في بطولته كل من الفنان محمد رياض، وصابرين، والقديرة سميرة عبدالعزيز، والفنانة ياسمين جمال، والفنانة نهال عنبر، وأنوشكا.

وتم التعاقد مع الشاعر جمال بخيت لكتابة كلمات تترات المسلسل والأغاني الداخلية ومن المقرر أن يشارك وائل الفشني وياسمين علي بالغناء في العمل الجديد.

واستغلت النجمة رانيا فريد شوقي نجاحها الأخير وشاركت أيضا في الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة» وبدأت تصوير مشاهدها الأولى من المسلسل مع الفنان الكبير سيد رجب والنجمة سوسن بدر من أجل العرض بداية العام المقبل.

وعُرضت مؤخرًا آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي عبر قنوات سي بي سي وهي حكاية «أم العيال» من مسلسل زي القمر على قناة سي بي سي دراما في تمام الحادية عشرة، وتعاد في الخامسة صباحًا والعاشرة صباحًا والرابعة عصرًا.

ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد وفيق، محمود ياسين «جونيور»، رضوى جودة، ضياء الميرغني، وعدد من الفنانين الشباب، وهي من تأليف عمرو الدالي، وإخراج شيرين عادل، وتدور الأحداث حول المشاكل الزوجية.

يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي، قدمت آخر أعمالها في شهر رمضان الماضي، حيث شاركت في بطولة مسلسل «ولاد ناس»، إلى جانب كل من: «صبري فواز، ناصر سيف، صفاء الطوخي، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمي، أحمد صيام، ندى عادل، محمد عز، محمود حجازي، فريد النقراشي، محمد سليمان، محمد السعدني، طارق عبدالحليم»، وآخرين، وهو من سيناريو وحوار وإخراج هاني كمال. 
 

رانيا فريد شوقي الفنانة رانيا فريد شوقي تصوير حلم حسني صالح المخرج حسني صالح طاقم عمل مسلسل حلم أبو العروسة

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