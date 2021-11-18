الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تسجّل 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا 10 آلاف و167 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 72 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و883 ألفًا و242 إصابة، والوفيات إلى 132 ألفًا و965 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 92 مليونًا و772 ألفًا و638 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

إيطاليا كورونا جامعة جونز هوبكنز الأمريكية نوع اللقاح الصحة

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