الخميس 18 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

20 ألف إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا

سجلت فرنسا 20 ألفا و365 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 56 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و433 ألفا و545 إصابة، والوفيات إلى 119 ألفا و281 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 101 مليون و432 ألفا و6 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

اللقاح جامعة جونز هوبكنز الأمريكية فرنسا كورونا الاصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية في كليات جامعة القاهرة

وفاة الإعلامية شيرين دويك المذيعة بالتليفزيون المصرى

«شعراوى» فى أسوان لمعاينة «أضرار السيول»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

د.محمد شادي

بحث علمى وقطاع خاص.. فى مصر!

د. بهي الدين مرسي

نحو فهم أعمق للمرأة

حسين دعسة

أوكار الإرهاب والتطرف البيلاروسى كيف ومتى وأين؟

ماجد حبته

صوتك مسموع.. لكنك لا تتكلم!

لواء.حمدى البطران

هل قتلت ندوات معرض الكتاب فرج فودة؟

جلال حمام

ميزان (نوبل) المائل!

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بحل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يُطلق النار على شاب بالقدس المحتلة

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى القدس (فيديو)