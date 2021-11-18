الخميس 18 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«سرقة البترول» تقود عصابة خطيرة في حلوان لـ«الجنايات»

العصابة
العصابة

أحالت النيابة العامة تشكيلا عصابيا مكونا من 5 أشخاص تخصص في سرقة المواد البترولية بمنطقة حلوان للمحاكمة أمام الجنايات.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان قد نجحت من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية عن طريق تركيب محابس بخطوط الأنابيب المغذية لمصنع أسمنت حلوان، وذلك من خلال استغلالهم جراچ خاص بمنطقة كفر العلو.

أثناء مرور ضابط مباحث قسم شرطة حلوان لتفقد حالة الأمن العام وضبط الخارجين عن القانون وبصحبته قوة من أفراد الشرطة السريين، وردت إليه معلومة من أحد المصادر السرية الموثوق فيها مفادها قيام بعض الأشخاص بحفر وسرقة مواد بترولية، وذلك عن طريق تتبع خط سير الأنابيب المؤدية إلى مصنع أسمنت حلوان عن طريق عمل محبس "بلف" بماسورة المواد البترولية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي أحالت أوراق القضية إلى الجنايات عقب  انتهاء التحقيقات.

إحالة تشكيل عصابي سرقة المواد البترولية حلوان الجنايات

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وائل لطفي

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