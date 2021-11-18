سعر صرف الدولار اليوم الخميس 18-11-2021

يلقى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، اهتماما كبيرا من قبل المتعاملين في السوق المصرفي ورجال الأعمال والشركات الصناعية والتجارية، نظرًا لارتباطه بسعر العديد من المنتجات والسلع الأساسية والاستهلاكية في الأسواق، خاصة المستوردة منها، مع اهتمام كافة البنوك العامة والخاصة بتوفير الدولار الأمريكي المتعاملين.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم



بالإضافة إلى ما سبق، أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار أسعار الصرف، الخميس، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، خاصة مع قيام البنوك بتوفير الكميات اللازمة من الدولار، واستمرار تدفقات العملة الأجنبية من المصريين بالخارج.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

في ذات السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



وكذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضًا أظهر تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وكذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

فى الوقت نفسه، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

في النهاية، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.