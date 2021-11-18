الخميس 18 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار اليوم الخميس 18-11-2021

سعر الدولار
سعر الدولار

يلقى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، اهتماما كبيرا من قبل المتعاملين في السوق المصرفي ورجال الأعمال والشركات الصناعية والتجارية، نظرًا لارتباطه بسعر العديد من المنتجات والسلع الأساسية والاستهلاكية في الأسواق، خاصة المستوردة منها، مع اهتمام كافة البنوك العامة والخاصة بتوفير الدولار الأمريكي المتعاملين.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم


بالإضافة إلى ما سبق، أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار أسعار الصرف، الخميس، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، خاصة مع قيام البنوك بتوفير الكميات اللازمة من الدولار، واستمرار تدفقات العملة الأجنبية من المصريين بالخارج.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

في ذات السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء  و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري


وكذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه  للبيع خلال التعاملات.

 

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضًا أظهر تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وكذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

فى  الوقت نفسه، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك عوده

في النهاية، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات. 

سعر صرف الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار مقابل الجنيه استقرار سعر الدولار سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في البنك المركزي استقرار سعر صرف الدولار سعر الدولار في بنك الدولار في البنك المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

سعر صرف الدولار اليوم الخميس 18-11-2021

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

وفاة الإعلامية شيرين دويك المذيعة بالتليفزيون المصرى

الصين تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 18 نوفمبر 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

د.محمد شادي

بحث علمى وقطاع خاص.. فى مصر!

د. بهي الدين مرسي

نحو فهم أعمق للمرأة

حسين دعسة

أوكار الإرهاب والتطرف البيلاروسى كيف ومتى وأين؟

ماجد حبته

صوتك مسموع.. لكنك لا تتكلم!

لواء.حمدى البطران

هل قتلت ندوات معرض الكتاب فرج فودة؟

جلال حمام

ميزان (نوبل) المائل!

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُطلق النار على شاب بالقدس المحتلة

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى القدس (فيديو)

المياه مقابل الكهرباء.. كواليس «اتفاق ثلاثى» بين إسرائيل والأردن والإمارات