بايدن يطلب تحقيقًا حول ارتفاع أسعار الوقود

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، من هيئة المنافسة الأمريكية أن تنظر "فورًا" في السلوك "غير القانوني المحتمل" لشركات النفط التي ترفع أسعار الوقود في المحطات فيما "تنخفض التكاليف التي تتكبدها".

ودعا البيت الأبيض رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان إلى "التنبّه إلى مؤشرات تزداد وضوحا إلى سلوك يضرّ المستهلك من قبل شركات النفط والغاز".

وكتب جو بايدن في الرسالة "تتمتّع لجنة الإدارة الفيدرالية بسلطة التدقيق بالتصرفات غير المشروعة والتي تزيد من التكلفة على العائلات. أعتقد أن عليكم أن تباشروا فورًا".

وتواجه إدارة بايدن استياء متزايدا في صفوف الأمريكيين إزاء التضخّم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

وشدّد بايدن على أن "تكاليف المصافي ومصنعي النفط انخفصت وزادت أرباحهم" رغم ارتفاع أسعار الوقود، مندّدًا بـ"فجوة غير مبررة" بين سعر الوقود عند خروجه من المصافي وسعره في محطات الوقود.

وأضاف: "لا أقبل أن يكون الأمريكيون الذين يعملون بجدّ يدفعون أكثر من أجل الوقود بسبب سلوك مخالف لقواعد المنافسة أو سلوك غير قانوني"، طالبًا من "اللجنة تفحّص ما يحصل في أسواق النفط و الغاز".

وارتفع متوسط سعر غالون الوقود (3,78 ليترات) في المحطات بأكثر من دولار ليصل إلى 3,41 دولار منذ عام وفقا لجمعية "أميريكن أوتوموبل أسوسييشن" لسائقي السيارات.

وهذا المستوى الذي ما زال مقبولا بالنسبة للسائق الأمريكي، يصبح إشكاليا بدءا من 4 دولارات للغالون وفقا للخبراء.

وفاجأ ارتفاع التضخم بنسبة 6,2% الشهر الماضي، خبراء الاقتصاد والبيت الأبيض على حد سواء، ووجدت إدارة بايدن نفسها في وضع اضطرها للدفاع عن نفسها في وقت كانت تفضّل التركيز على الترويج لمشروع قانون البنى التحتية.