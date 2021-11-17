الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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عالم

سول تدعو إلى تعاون ثلاثى مع بكين وطوكيو لتجاوز الخلافات

جريدة الدستور

دعت كوريا الجنوبية، الأربعاء، إلى التعاون الثلاثي الثابت بين سول وبكين وطوكيو؛ للتغلب على الخلافات، وسط التوترات المستمرة بين الدول الثلاث بشأن القضايا التاريخية والإقليمية والجيوسياسية.

وبحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، فإنه خلال اجتماع مع كبار المسئولين في أمانة التعاون الثلاثي (TCS)، قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ وي-يونغ، إنه "بالنظر إلى أن سول وبكين وطوكيو تشترك في خلفيات ثقافية متشابهة، فسوف تكون الدول الثلاث قادرة على التغلب على الخلافات من خلال التعاون الثابت والمضي قدمًا نحو الازدهار المشترك".

وشدد جونغ على أن فترة ما بعد الوباء ستتطلب تعاونًا أكبر بين الدول، معربًا عن أمله في أن تكون دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية المقبلة "بكين 2022" بمثابة فرصة للدول الثلاث لتعزيز التعاون الثلاثي.

ومن جانب آخر، دعا الأمين العام للأمانة إلى استمرار دعم سول لجهود الأمانة لتصبح رمزًا للتعاون المؤسسي في شمال شرق آسيا.

وجاء اجتماع الأمانة وسط الخلافات المستمرة بين سول وطوكيو حول التجارة والقضايا التاريخية، وفي الوقت الذي تسعى فيه سول جاهدة لوضع استراتيجية للابتعاد عن التوترات الجيوسياسية الناجمة عن التنافس الشرس بين الولايات المتحدة والصين.

كوريا الجنوبية الصين اليابان القضايا التاريخية القضايا الإقليمية والجيوسياسية

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