التحفظ على لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل مصنع بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ علي كميات كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل مصنع بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع اللحوم، بدون ترخيص بمنطقة الهانوفيل دائرة قسم شرطة الدخيلة، لاستخدام فيه مستلزمات منتهية الصلاحية مما يعد خطرًا على صحة المواطنين وممارسة الغش التجارى والتدليس.

تم مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول، وتبين وجود لحوم منتهية الصلاحية وبدون بيانات عبارة عن 250 كجم سجق، وعدد 100 كجم قطع لحمة، عدد 100 كجم لحم مفروم، عدد 150 كجم دهون، عدد 50 كجم كبدة. منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.