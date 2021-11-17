الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

«معكم منى الشاذلي» يحتفل بمئوية وديع الصافي مع نجل الفنان الراحل

برنامج معكم منى الشاذلي
برنامج معكم منى الشاذلي

تحتفل الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم منى الشاذلي" بمئوية ميلاد الفنان الكبير وديع الصافي، وذلك في حلقة خاصة تذاع مساء غد الخميس، على قناة "cbc"، في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن سلسلة حلقات الموسم الجديد من البرنامج.

وتستضيف الإعلامية منى الشاذلي، خلال الحلقة، المطرب أنطوان الصافي، نجل الفنان الراحل، وخلال الحلقة يتطرق إلى عشق والده لمصر وتأثره الكبير بنكسة 1967، وكذلك كواليس تقديمه أغنية "عظيمة يا مصر" أمام الرئيس الراحل محمد أنور السادات في ذكرى انتصار أكتوبر عام 1976.

وخلال الحلقة يقدم "الصافي" عددًا من أغاني والده، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما يحكي كواليس مشاركته كعضو للكورال في فرقة وديع الصافي، ويغوص نجل الفنان الراحل خلال الحلقة في أعماق الحكايات عن علاقة والده بالرحبانية والفنانة فيروز، وتأثره الشديد بموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وكيف واجه الصافي أزمة مالية كبيرة بعد إنتاجه لمشروع مسرحي كاد ينهي مسيرته الفنية.

وقبل أيام تابعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، احتفالية مصر ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ30 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بمئوية صوت الجبل وعملاق الطرب اللبنانى وديع الصافى الذى لعب دورًا هامًا ومؤثرًا فى مجال الغناء العربي.

وقالت "عبدالدايم"، في تصريحاتها، إن المهرجان حاضنة فنية لجميع أبناء الوطن العربي من المبدعين، لافتة إلى أن الاحتفال بمئوية وديع الصافى يعد تكريمًا لاسمه وعرفانًا بعطاءاته وإبداعاته باعتباره أحد رموز الطرب.

وكانت وزيرة الثقافة قد أهدت أنطوان وديع الصافي درع المهرجان التذكاري؛ تقديرًا لإسهامات والده الراحل الكبير فى مجال الأغنية، وخلال الحفل أكد أنطوان وديع الصافي أن مصر أول دولة احتفت بوالده وعشقه لها بدأ عام 1944، مؤكدًا أنه اعتبر الفن رسالة إنسانية خالصة.

منى الشاذلي معكم منى الشاذلي وديع الصافي الإعلامية منى الشاذلي أنطوان الصافي أنطوان المطرب أنطوان الصافي

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