لتحسين رى الدلتا.. تأهيل 30 كيلو متر من المساقي الخاصة بالأراضي القديمة

تنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات منها الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، وعدة بنوك فى تنفيذ بروتوكول لتأهيل المساقى الخاصة بالأراضي القديمة وتحديث نظم الري ضمن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول لأنظمة الري الحديث.



تطبيق نظم الري الحديث فى مساحة أربعة ملايين فدان



وانتهت قطاعات الري، والتوسع الأفقى والمشروعات، وقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وقطاع تطوير الرى، اليوم الأربعاء ، من تنفيذ تأهيل 30،05 كيلو متر من المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية القديمة بوادي ودلتا النيل، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 6،45 % من إجمالي أطوال 461.98 كيلو متر في ست محافظات، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضى الزراعية القديمة بوادي ودلتا النيل.





الاستفادة من الموارد المائية وزيادة ربحية المزارعين



من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن وزارة الموارد المائية والرى تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث.

كما أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري ل " الدستور "، إنه يتم عقد سلسلة من المؤتمرات والندوات للتوعية بأهمية مشروعات تحديث الرى وتأهيل المساقى بالأراضي القديمة، ورفع وعي كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري لترشيد إستهلاك المياه.



تفعيل دور الجمعيات الزراعية



بالإضافة لذلك، أشار غانم، إلى قيام روابط مستخدمي المياه والجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، بإعداد كافة المستندات اللازمة للتمويل، مع البدء الفعلى لتنفيذ تأهيل المساقي والري الحديث، وذلك بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ.



فى ذات السياق، ينفذ المشروع القومي من خلال أربعة قطاعات بوزارة الموارد المائية والري، لتطوير أعمال الرى بطول 462 كيلو متر، وذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه، مع تشجيع المزارعين على التحول.

