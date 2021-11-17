الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توقيع اتفاق سورى إماراتى لتنشيط التبادل التجارى بين البلدين

جانب من الاتفاق
جانب من الاتفاق

وقع مجلس الأعمال السوري الإماراتي وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين الإماراتية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتنشيط التعاون بين الجانبين ودعم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في سوريا والإمارات.

 

وتنص الاتفاقية التي وقعت في الجناح السوري في معرض "إكسبو 2020 دبي"، على تطوير التعاون التجاري والصناعي والزراعي والعمراني بين الجانبين لتطوير ريادة الأعمال مع التركيز على التنمية المستدامة والتطوير العقاري والطاقة المتجددة.

 

ووقع الاتفاقية كل من محمد غزوان المصري رئيس مجلس الأعمال السوري الإماراتي وخلفان أحمد مسفر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين بحضور سفير سوريت في الإمارات غسان عباس، والمفوض العام للجناح السوري في "إكسبو دبي 2020" ومدير الجناح خالد الشمعة.

مجلس الاعمال السورى لامارات إكسبو2020 دبي إتفاقية التعاون العلاقات الاقتصادية

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وائل لطفي

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