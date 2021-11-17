الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«مدارسنا بالألوان» قافلة بثقافة أحمد بهاء الدين فى أسيوط

قافلة مدارسنا بالألوان
قافلة مدارسنا بالألوان

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، بإقليم وسط الصعيد الثقافي، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية في إطار "مشروع مدارسنا بالألوان" الذي يهدف إلي تنمية الوعي الثقافي والفني لطلاب وطالبات المدارس المختلفة مع طالبات مدرسة البنات الثانوية بالوليدية، من خلال قافلة أحمد بهاء الدين الثقافية.

تضمنت الفعاليات ورشة لتعليم فن كتابة القصة القصيرة، ومن خلالها قام القاص عاطف العزازي بتعليم الفتيات كيفية كتابة القصة القصيرة وفنون كتابة القصة من بداية وزمن وشخصيات وأحداث وهدف وخاتمة، تلاها إقامة ورشة لتعليم مبادئ اللغة العربية وعلم النحو، والشعر العربي، للمدرب الشاعر الدكتور سيد عبد الرازق الذي قام بتعليم الفتيات مبادئ كتابة الشعر العربي، بجانب ورشة فنون تشكيلية للفنان إبراهيم حسين، ورسم موضوع عن عيد الطفولة.

 

وفي جانب الورش الفنية علمت الفنانة ميادة شيروت الفتيات فن الطباعة وعمل لوحة جمالية من تنفيذ الفتيات، كما علمت الفنانة إيمان وهبه الفتيات الخط العربي، وقاموا برسم لوحات جمالية بالخط العربي، بجانب ذلك نفذت هبة محمد عبود مسابقة ثقافية، لتشجيع الفتيات علي القراءة والإطلاع، بالإضافة إلي ذلك قدمت الفنانة مروة أحمد حسن ورشة فنون تشكيلية بمشاركة الفتيات لصنع سلة للمهملات بخامات بيئية بسيطة وبشكل جمالي، وفي ذات الإطار نفذت الفنانة نهال عصام الدين ورشة فنون تشكيلية مع الفتيات لعمل فازة من زجاجة بمظهر جمالي مبدع وبخامات بيئية بسيطة.

 

 وختاماً أقيمت ورشة تنمية بشرية، قام من خلالها المحاضر المركزي جوزيف ثابت بتعليم الفتيات التواصل الجيد مع الآخر، وتحدث عن الرسالة والمرسل والمستقبل والوسيلة وكيفية توصيل الرسالة للآخر بحب وود من خلال لغة الجسد وإيماءات الجسم والحوار الطيب. 

قافلة مدارسنا بالألوان احتفالات قصور الثقافة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين النشىء دمج ذوي القدرات الخاصة

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وائل لطفي

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