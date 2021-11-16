الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط لحوم منتهية الصلاحية بأحد المصانع فى الإسكندرية

ضبط لحوم فاسدة
ضبط لحوم فاسدة

شنت إدارة التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة، لضبط السلع الفاسدة والمغشوشة قبل بيعها للمواطنين في الأسواق، إذ شنت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبدالقادر رئيس الرقابة، ومحمد الشافعى مفتش الإدارة، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملات تموينية بنطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع لتصنيع اللحوم لحيازته لحوم منتهية الصلاحية وبدون بيانات بمنطقة الهانوفيل، وتم التحفظ على 250 كجم سجق و100 كجم قطع لحمة و100 كجم لحم مفروم، و150 كجم دهون و50 كجم كبدة، كما تم تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص، ومحضر استخدام مطبوعات لتغليف المواد الغذائية بالأسواق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات، وإخطار النيابة العامة.

 حملة موسعة على الأسواق

وكانت مباحث التموين بالاسكندرية فى وقت سابق قد شنت حملة موسعة على الأسواق، ومخازن المواد الغذائية بأحياء المدينة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 148950 عبوة «شعرية سريعة التحضير» من دون مستندات "مجهولة المصدر" بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "دون ترخيص"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدوّن عليها، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

وقد قام المشرفون على الحملة بتحرير المحاضر اللازمة، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات لاتخاذ اللازم تجاه المضبوطين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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