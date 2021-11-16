«منظمة التعاون الاقتصادي»: مشاركة المرأة فى العمل بالشرق الأوسط الأدنى عالميًا بنسبة 22%

أكد تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي، أن مصر تحتل المرتبة الأولى بين مواطني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى ريادة الأعمال، لذلك فإن سياسات المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وريادة المشاريع تلعب دورًا محوريًا على نحو متزايد فى أجندة التنافسية والتنمية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

"الدستور" حصل على نسخة من تقرير المنظمة الذي أكد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع باحتضانها واحدة من أصغر المجموعات السكانية في العالم، بإمكانات تحولها من تحقيق نمو قوي من خلال زيادة الفرص الاقتصادية لشبابها والحد من معدل البطالة، الذي يقدر حاليًا كأعلى نسبة في العالم.

وأشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الادنى في العالم إذ تبلغ نحو 22٪ فقط مقابل 52٪، في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وأكد التقرير أن تمكين المرأة يزيد من الإنتاجية ويقلص الفقر، ما يساهم في مجتمعات اكثر مرونة وشمولية، حيث يهدف تمكين المرأة إلى دعم تأسيس أطر عمل قانونية ومؤسسية لا تنطوي على تمييز لزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة تمشيا مع أهداف التنمية المستدامة.

كما يهدف تمكين المرأة إلى توفيق سياسات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع المعايير والمقاييس الدولية وأفضل الممارسات فيما يتعلق بحقوق المرأة وتدابير المعايير، بالإضافة إلى زيادة الوعي بالتنوع بين الجنسين لإصلاح السياسات بما في ذلك من خلال تعميم مراعاة الاعتبارات في جميع المجالات، وتعزيز ربط مسارات العمل الخاصة بالتمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة من خلال تعزيز التعاون مع برنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.