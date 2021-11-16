الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يسجل 300 طلب عودة للعالقين فى الحدود البيلاروسية

مهاجرون على الحدود
مهاجرون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 300 طلب عودة لعراقيين عالقين في الحدود البيلاروسية.

وقال الصحاف، في بيان مساء اليوم: "نشهد إقبالًا في تسجيل الراغبين بالعودة الطوعية بواقع 240 مسافرًا، و65 طالبًا لجواز المرور لكن وفودنا الدبلوماسية تعمل بشكل مستمر في بلاروسيا".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدّث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن بغداد ستسير أول رحلة لإعادة مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود في بيلاروسيا، في 18 نوفمبر.

وأوضح أن "العراق سيسير رحلة أولى للراغبين بالعودة الطوعية يوم 18 من الشهر الجاري ونحن مع العودة الطوعية".

وذكر المتحدّث أن الخارجية رصدت تسجيل 571 عراقيًا في مقاطعتين ضمن 8 مخيمات على الحدود في بيلاروسيا، بدون أن يحدّد ما إذا كانت الرحلة ستشمل الـ571 جميعهم، مضيفًا أنه لا يمكن إحصاء الأعداد كاملة لأن الشريط الحدودي يمتد 680 كلم، وهناك إعراض عن العودة لدى البعض.

المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف الحدود البيلاروسية الدبلوماسية بغداد

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