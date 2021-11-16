ليبيا.. المنفي يلتقي وزراء المنطقة الشرقية لبحث القضايا العالقة

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، وزراء حكومة الوحدة الوطنية بالمنطقة الشرقية، بعد التحاقهم بأعمالهم في طرابلس، استجابةً لمبادرة الرئيس لعودتهم.

واستعرض الوزراء أمام المنفي، المشاكل والصعوبات التي تعيق المهام الموكلة لهم بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

وأكد المنفي خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، العمل على حلحلة الصعوبات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكان أول ثمار هذا التنسيق، استئناف حركة الطيران بمطارات المنطقة الشرقية.

وضم اللقاء وزراء كل من: “الرياضة، والتخطيط، والسياحة، والتربية والتعليم، والموارد المائية، والثروة البحرية”.

وكان محمد المنفي قد أصدر تعليماته المكتوبة بتاريخ 10 ‏نوفمبر 2021، بعودة نائب رئيس مجلس الوزراء، حسين القطراني، والوزراء والوكلاء بحكومة الوحدة الوطنية عن المنطقة الشرقية لمباشرة أعمالهم بمدينة طرابلس.

كما دعا في خطابه جميع الأطراف لإعادة فتح جميع المطارات، والطرق أمام المواطنين خدمة للصالح العام، مؤكداً أن المجلس الرئاسي سيعمل على حل الإشكاليات، ومعالجة المطالبات التي تخدم الوطن والمواطن.