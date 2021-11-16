إحباط تهريب 8 كيلو حشيش بمليون و300 ألف جنيه فى مطروح

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش والاتجار به بمطروح، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، بالاشتراك مع مديرية أمن مطروح نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة مطروح) يقومان بإعداد وتجهيز مكبس لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته والاتجار به بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع لعملائهما بمحافظات الجمهورية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة سيدى برانى، بحوزتهما (35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات- عدد من الطلقات النارية- مبلغ مالى- هاتف محمول)، واستكمال تفتيش مسكنهما تم ضبط (كمية لمخدر الحشيش معدة للكبس وزنت 5 كيلوجرامات- كمية لمسحوق أبيض اللون "أقراص مخدرة مطحونة" وزنت 4 كيلوجرامات- كمية من الزيوت الكيماوية والخامات التى تستخدم فى عملية التصنيع- أدوات ومعدات التصنيع).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,300,000) جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.