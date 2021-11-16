الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ماذا تعني أحلامك وكيف يمكن تفسيرها بطريقة علمية؟

الأحلام
الأحلام

للأحلام مكانة مهمة في حياتنا، يمكننا أن نتذكر بعض الأحلام بوضوح ولكن لا نتذكر أحلام أخرى، قد يكون لدينا حتى أحلام حول أشخاص معينين ونتساءل ما هي مغزى ذلك، لكن  من الجدير بالذكر أيضًا أن بعض الأحلام يمكن أن تبدو حقيقية جدًا  يمكننا أن نستيقظ من الأحلام ونحن نبكي أو في حالة من الذعر أو الغضب، فما هي الأسباب الحقيقية وراء ذلك؟.

 

المعلومات العامة عن الأحلام 

على الرغم من أننا لا نستطيع تذكر كل واحد، إلا أننا نحلم جميعًا ما بين 3 إلى 6 مرات في الليلة.

يُعتقد أن كل حلم يستمر ما بين 5 و 20 دقيقة.

بحلول الوقت الذي ينهض فيه الشخص من الفراش، يتم نسيان ما يقرب من 95٪ من أحلامه.

يمكن أن يساعد الحلم في تنمية الذاكرة طويلة المدى والتعلم.

ماذا يعني عندما تحلم بشخص معين؟

يُعتقد أن الأحلام وسيلة لربط الأجزاء اللاواعية من الدماغ، لذلك فإن الحلم بشخص ما لا يعني دائمًا أنك تحلم به على وجه التحديد، بل تحلم به كتمثيل لشيء ما، قد يكون هذا جانبًا من جوانب شخصيتك، ذكرى، هذا هو السبب في أن الحلم بفرد يمكن أن يثير مشاعر مثل الكراهية أو الحب أو حتى الحيرة.

قد يعني الحلم بشخص ما أيضًا أنك منحته سمات الإحساس الداخلي الذي كنت تشعر به أو تفكر فيه مؤخرًا، إذن ما يحدث هو أن عقلك الباطن ينقل هذا من خلال الحلم، قد نحلم حتى بأشخاص لم نلتق بهم من قبل، فنحن ببساطة نحلم بهم لأن أدمغتنا سجلت الإشارات الذهنية المرتبطة بوجوههم.

الأمر الأكثر روعة هو أن تكرار الحلم يمكن أن يكون بمثابة تحذيرات من مواقف معينة أو حتى أفراد قد تحتاج إلى إبعادهم عن حياتك تمامًا.

 

لماذا نبكي عندما نستيقظ من حلم؟

وفقًا لموقع “scoopempire” هناك مجموعة متنوعة من الأسباب التي تجعل الناس يبكون بعد الاستيقاظ من الحلم، وتشمل هذه العواطف المكبوتة والأحلام العاطفية للغاية والذعر الليلي، ويعتبر الرعب الليلي أكثر شيوعًا عند الأطفال، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث أيضًا عند البالغين نتيجة لصدمة سابقة.

قد يكون السبب الآخر للاستيقاظ من البكاء هو حلمك العاطفي، الأحلام العاطفية هي أحلام ترى فيها أحباء يموتون أو يصابون أو يؤذونك، نتيجة لذلك قد تثير مشاعر شديدة تجعلك تبكي، وستتذكر على الأرجح الحلم.

ومع ذلك تهدف هذه الأحلام إلى مساعدتك على التواصل مع المشاعر التي لم تكن على دراية بها من قبل، قد تجعلنا الأحلام نشعر بمشاعر معينة تساعدنا على التواصل أكثر مع واقعنا، إنها تجعلنا نشعر بمزيد من الإنسانية ويمكنهم حتى التعبير عن رسالة لن نلاحظها في حياتنا اليومية.

تأتي الأحلام بأشكال مختلفة ويمكن أن تكون محيرة في بعض الأحيان، تلك الأحلام التي نتذكرها كثيرًا تترك لنا ذكرى شخص أو شيء ما، نتيجة لذلك تعمل الأحلام كمرآة لواقعنا، مما يسمح لنا برؤية العواطف التي لن نتمكن من اكتشافها بسهولة في حياتنا اليومية.

أحلام أشخاص بكاء ذكرى الذاكرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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