الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

تأجيل محاكمة نتنياهو فى قضايا فساد

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، بتأجيل محاكمة بنيامين نتياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الليكود، في قضايا فساد.

ومثل نتنياهو، أمس، أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية، ورافقه أحد أبنائه، وكذلك عضوان من الكنيست، لدعمه قبل جلسة الاستماع، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وكان من المقرر أن يدلي نير حيفتس المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، بشهادته في القضية رقم 4000، بينما تم تأجيل شهادته بناء على طلب فريق الدفاع عن بنيامين.

ويواجه نتنياهو تهم الرشوة وخيانة الأمانة وإساءة استخدام منصبه، والفساد المالي، وقبول هدايا، بالإضافة إلى تقديم خدمات لصالح مالكي الصحف والقنوات مقابل وجود تغطية إيجابية له.

نتنياهو المحكمة المركزية الإسرائيلية القدس محاكمة الليكود الرشوة

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