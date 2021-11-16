الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يلتقي أعضاء اللجنة التنسيقية للأحزاب السياسية بسوهاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بديوان عام المحافظة، مع أعضاء اللجنة التنسيقية للأحزاب السياسية بمحافظة سوهاج، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي، وذلك في إطار التواصل والنقاش مع كافة فئات المجتمع، بحضور أعضاء اللجنة، وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية.

تناول الاجتماع مناقشة بعض الموضوعات في مختلف القطاعات منها " التربية والتعليم، والصحة، والري"، وأكد " الفقي " أن محافظة سوهاج  تشهد حاليا طفرة تنموية كبيرة في كافة المجالات خاصة مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالإضافة إلى مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات خلال الفترة الحالية في سوهاج يصل إلى 60 مليار جنيه، منها 45 مليار جنيه لمشروعات تطوير الريف المصري بقرى سوهاج.

وأشار المحافظ خلال الاجتماع إلى أن قطاع الصحة بسوهاج شهد خلال الفترة الماضية تطورًا ملحوظًا على صعيد الإنشاءات والأجهزة الطبية الحديثة التي دخلت الخدمة مؤخرًا، في العديد من مستشفيات المحافظة، وافتتاح وحدات طبية جديدة للتيسير على المواطنين منها "وحدة السمعيات، ووحدة علاج التصلب المتعدد" بمستشفى سوهاج العام، بالإضافة إلى أحدث أجهزة الأشعة المقطعية بمستشفيات وزارة الصحة.

وقام ممثلي الأحزاب السياسية خلال اللقاء بعرض بعض الشكاوى التي تم رصدها في الشارع السوهاجي، بمختلف القطاعات، وعدد من المقترحات لحلها، وأكد محافظ سوهاج على دراسة تلك الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتًا إلى أهمية دور الأحزاب في المشاركة المجتمعية ورصد المشكلات، والمشاركة في وضع الحلول المناسبة لها، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتحقيق التنمية الشاملة.

فيما تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فندق "House OF Life" السياحي بمنطقة أبيدوس الأثرية بمركز البلينا بالقرب من معبد سيتي الأول، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاستعداد للموسم السياحي 2022م من الآن، والتأكيد على الإجراءات الأمنية والمرور والمتابعة لكافة الجهات، والمنشآت المتعاملة مع السائحين.

وأشاد محافظ سوهاج بمستوى الخدمات الفندقية والسياحية المتميزة التي يقدمها الفندق، والذي يعد إضافة قوية للمنظومة السياحية بالمحافظة، حيث يستقبل زوار المنطقة السياحية بأبيدوس من السائحين الأجانب والمصريين، وهو فندق "4 نجوم"، به حمامات سباحة، ومطاعم وكافيتريا، ويحتوي على 60 غرفة فندقية.

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