الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسجل خطر يمارس الدجل والشعوذة في الشرابية

ضبط مسجل خطر
ضبط مسجل خطر

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر؛ لاتهامه بإنشاء صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للنصب على المواطنين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم قدرته على قراءة الودع وفك أعمال السحر السفلية، ومُضاعفة الأموال وجلب الحبيب جرى القبض على المتهم بمنطقة الشرابية محافظة القاهرة.

كانت وردت معلومات لرجال مباحث القاهرة تفيد قيام مسجل خطر بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين بأعمال الدجل، متخذا الشقة محل سكنه مكاناً لمزاولة أعمال الدجل بزعم رد الحبيب وفك أعمال السحر ودلت تحريات العقيد وائل عرفان مفتش المباحث ما على صحة المعلومات.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب محمد قاسم من استهدافه وضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وبصحبته سيدتين "مجنى عليهما".

وبسؤالهما عن سبب تواجدهما أقرا بحضورهما الادعاء الأول بقدرته على القيام بأعمال الدجل، وبتفتيش مسكن المتهم عُثر بداخله على كمية كبيرة من المضبوطات التي تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم، مبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مسجل خطر الشرابية القبض مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فك الودع والسحر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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