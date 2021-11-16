الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2021.. وكيفية الاستعلام عنها عبر الرابط الرسمي

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ انطلاق المرحلة الثانية لاستخراجها لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام والمستندات المطلوبة لاستخراجها إلكترونيا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي. 

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

تمنح البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة عدة مميزات لهم وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2013 حيث توفر البطاقة الرعاية الصحية والتأهيلية لهم وتوفير فرص تعليم خاصة تجعلهم مؤهلين للتعامل في المجتمع و التمتع بالإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية لحالتهم المرضية وخصومات على وسائل المواصلات العامة كما يمكنهم التمتع بالدعم النقدي حيث كفل لهم القانون الحق في الحصول على معاشين في وقت واحد دون حد أقصى كما يتم تعيينهم في الوظائف الحكومية الشاغرة بنسبة 5 % بالإضافة إلى تخصيص نسبة من شقق الاسكان الاجتماعي ومواعيد مخصصة لهم لتقديم وفقا لحالتهم الصحية.

 

رابط و خطوات الاستعلام عن البطاقات الخدمية 

يستطيع المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن طلبات استخراج البطاقات الخدمية المتكاملة إلكترونيا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بإتباع الخطوات التالية :-

  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا)
  • اختيار أيقونة البطاقات الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة
  • كتابة بيانات الراغبين في الاستعلام كاملة (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، تاريخ الميلاد، ...)
  • كتابة بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لها المستعلم
  • تحديد موعد إجراء الكشف الطبي
  • تحديد وسيلة التوصيل المسجلة
  • الضغط على زر الاستعلام
  • ظهور كافة البيانات المطلوبة عن البطاقة المراد الاستعلام عليها

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المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الخدمية 

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 والمستندات المطلوبة لاستخراجها إلكترونيا من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الكثير من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ولعل من أبرز تلك الأوراق المطلوبة  مايلي:-

  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية
  • صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر
  • 3 صور شخصية حديثة 4*6 بخلفية بيضاء
  • تقرير طبي يوضح الحالة المرضية ويشرح (نوع ودرجة الإصابة).

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وائل لطفي

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