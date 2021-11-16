لجان للتفتيش على الأغذية تتفقد الفنادق السياحية بالقصير جنوب البحر الأحمر

نظمت إدارة تموين مدينة القصير جنوبي البحر الأحمر، لجنة تفتيش على القرى السياحية على الطريق الساحلي بالمنطقة الجغرافية التابعة للقصير للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة تنفيذًا لتعليمات المهندس ربيع اسماعيل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشن حملات ولجان تفتيش على المواد الغذائية المختلفة داخل المنشآت السياحية.

شاركت إدارة تموين القصير، إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، حيث تم التفتيش على الأغذية بعدد من القرى السياحية بنطاق المدينة، وذلك للتأكيد على إجراءات الوقاية وسلامة الأغذية وحرصًا على العاملين والنزلاء.

لجان للتفتيش على الأغذية

واستهدفت اللجان المرور على بعض الفنادق بجنوب المدينة، حيث تم التفتيش على السلع الغذائية والتأكد من مصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وكان اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، وجه بتكثيف الرقابة على جميع المنشآت، والعمل على تفعيل جميع الجهات الرقابية بالمدينة، فضلًا عن التعاون المستمر فيما بينهم، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا على المتابعة الدورية لكافة القطاعات.

وتواصل لجان وزارتي السياحة والصحة التفتيش على القري السياحية بالغردقة حول الإجراءات الصحية المتخذة وإغلاق أي منشأة في حالة رصد أي مخالفة صحية بداخلها.

لجان للتفتيش على الأغذية

وأكد مصدر طبي لـ"الدستور"، أن اللجنة من المقرر أن تستغرق 20 يومًا، ولديها الضبطية القضائية ولديها الصلاحية في غلق الفندق فورًا في حالة وجود مخالفات تهدد سلامة وصحة النزلاء، وسيتم تقسيم أعضاء اللجنة لعدة مجموعات وتستهدف لجنة التفتيش المطابخ والمطاعم والبوفيهات وأماكن تخزين الأغذية ومصادر المياه والتأكيد على الإجراءات الاحترازية، وكذلك أخذ عينات من المياه والأطعمة المختلفة.

وأضاف أن اللجنة ستقوم بالتفتيش على جميع العاملين داخل الفنادق، والتاكد من اتخاذهم الإجراءات الاحترازية داخل الفندق وأثناء مزاولة عملهم، وطريقة تنظيف الأرضيات والمطاعم وتفتيش على المخازن والمطابخ والثلاجات.

كانت وزارة السياحة والآثار قد أصدرت قرارًا بالغلق الإداري لأحد الفنادق بمحافظة البحر الأحمر وذلك لعدم التزامه بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، مما يؤثر على سلامة النزلاء به، ويعمل على الإضرار بسمعة المقصد السياحي المصري وجودة الخدمات المقدمة به.