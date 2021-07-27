الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021-2022 .. موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021-2022 من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد حاليا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك منذ إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء الدراسة للعام المقبل لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد و مدة الدراسة خلال العام و موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021-2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخطة الزمنية للعام الدراسي المقبل والتي اعتمادها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والمزمع بدءها في 9 أكتوبر المقبل لجميع المراحل التعليمية على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 15 يناير 2022 على أن تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 5 فبراير وتستمر لمدة أسبوعين على أن تنتهي يوم الخميس 17 فبراير المقبل فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير المقبل وينتهي يوم 9 يونيو المقبل لصفوف النقل على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة في 11 يونيو وامتحانات طلاب الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022 .

مدة الدراسة خلال العام الدراسي ( 2021-2022)

وفقا للخطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني الخاصة بالعام الدراسي المقبل (2021-2022) فإن المدة الفعلية للدراسة 34 أسبوعا وتكون مدة الدراسة في الفصل الدراسي الأول 93 يوما عقب حذف أيام الإجازة الرسمية والعطلات الأسبوعية بينما تكون مدة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 97 يوما محتسب بينهم فترة الامتحانات في الفصلين الدراسيين الأول والثاني حيث تكون مدة الدراسة 190 يوما بما يعادل 32 أسبوعا يتم توزيع المناهج الدراسية لجميع المواد بمختلف المراحل التعليمية على تلك الأيام .

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موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021-2022 يتساءل الكثير من أولياء الأمور على موعد إعلان نتيجة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي والتي من المتوقع أن يتم إعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة عقب انتهاء الامتحانات بـ10 أيام أي خلال منتصف شهر أغسطس المقبل.