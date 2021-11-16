الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء» يرصد الأنشطة الاقتصادية الأعلى جذبًا للعمالة خلال 2021

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول إليها أكبر عدد  من المشتغلين خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021، والتي تمثلت فيما يلى:

- نشاط الزراعة وصيد الأسماك (122) ألف مشتغل خلال الربع الثالث  من عام 2021 .
- نشاط التعليم (110)  آلاف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2021 .
- نشاط  الإدارة العامة والضمان الاجتماعي الإجباري (100)  ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2021
- نشاط خدمات الغذاء والإقامة (88) ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2021 .

أما عن التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث  لعام 2021:

- حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.313 مليون مشتغل (4.457 مليون من  الذكور، 856 ألف من الإناث) بنسبة 19.6% من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.
- بلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.091 مليون مشتغل (3.465 مليون من الذكور، 626 ألف من الإناث ) بنسبة 15,1٪ من إجمالي المشتغلين .
- كما بلغ عدد المشتغلين في نشاط الصناعات التحويلية 3.310 مليون مشتغل ( 3.049 مليون من الذكور،261 ألف من الإناث) بنسبة 12.2٪ من إجمالي المشتغلين.
- بلغ عدد المشتغلين في التشييد والبناء 3.725 مليون مشتغل (3.696مليون من الذكور ،29 ألف من  الإناث ) بنسبة 13.7٪ من إجمالي المشتغلين.
- بلغ عدد المشتغلين فى نشاط النقل والتخزين 2.356 مليون مشتغل (2.333 مليون من الذكور، 23 ألف من الإناث) بنسبة 8.7٪ من إجمالي المشتغلين.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن ارتفاع معدل البطالة إلى 7.5٪ من إجمالي قوة العمل  مقابل 7.3٪  فى الربع السابق من عام 2021 وبارتفاع  قدره 2, ٪عن  كلا من الربع  السابق والربع  المماثل من العام السابق.

الاحصاء الأنشطة الاقتصادية المشتغلين البطالة الزراعة التعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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