الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترحيب بالاتفاق على الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي لعام 2022

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي

توصل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد مساء أمس الإثنين، بناء على اقتراح من قبل المفوضية الأوروبية، إلى اتفاق سياسي غير رسمي بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2022، وهو الثاني في الإطار المالي متعدد السنوات لدول الاتحاد خلال الفترة ما بين 2021-27.
وذكر بيان صحفي- نشرته المفوضية قبل قليل عبر موقعها الرسمي-: "أن الاتفاق يتعلق بارتباطات بقيمة 169.5 مليار يورو، ومدفوعات قدرها 170.6 مليار يورو. وبمجرد اعتماد الميزانية، سيسمح ذلك للاتحاد الأوروبي بتعبئة أموال كبيرة لاستجابة مستمرة لوباء كوفيد-19 وعواقبه؛ ولبدء الانتعاش المستدام وحماية وخلق فرص العمل. وسيؤدي إلى مزيد من الاستثمارات في أوروبا أكثر اخضرارًا ورقمية ومرونة، مع حماية الفئات الأكثر ضعفًا في جوارها وحول العالم".
وقال المفوض يوهانس هان، المسئول عن شئون الميزانية والإدارة- تعليقًا على الاتفاقية السياسية التي تم التوصل إليها بالأمس : "إن هذه الاتفاقية تؤكد أن جميع المؤسسات مستعدة للتوصل إلى حل وسط من أجل تمرير الموازنة، بما يُدعم التعافي المستدام والانتقال اللازم لمنفعة الجميع"، موضحا أن الميزانية التي تم الاتفاق عليها أمس ستوجه الأموال إلى حيث يمكن أن تحدث فرقا كبيرا، بما يتماشى مع احتياجات التعافي الأكثر أهمية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركائها حول العالم.
وأكد أنه تم الاتفاق على توجيه: التزامات بقيمة 49.7 مليار يورو لدعم الانتعاش من خلال تعزيز الاستثمارات في التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي؛ 53.1 مليار يورو للسياسة الزراعية المشتركة و 971.9 مليون يورو للصندوق الأوروبي البحري ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، للمزارعين والصيادين في أوروبا، وكذلك لتعزيز مرونة قطاعي الأغذية الزراعية ومصايد الأسماك وتوفير النطاق اللازم لذلك، إضاة إلى تخصيص 12.2 مليار يورو لصالح برنامج "هورايزون أوروبا" لدعم أبحاث الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل الصحة، والرقمنة، والصناعة، والفضاء، والمناخ، والطاقة، والتنقل؛ و 613.5 مليون يورو لبرنامج السوق الموحدة ، لدعم التنافسية والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك في قطاع السياحة؛ 839.7 مليون يورو لبرنامج "الاتحاد الأوروبي للصحة" EU4Health لدعم قطاع الصحة في الاتحاد الأوروبي وتقديم استجابة شاملة للاحتياجات الصحية للمواطنين الأوروبيين.
ولفت إلى أنه تم تخصيص 1.1 مليار يورو لصندوق اللجوء والهجرة والاندماج و 809.3 مليون يورو لصندوق إدارة الحدود المتكاملة لتكثيف التعاون في إدارة الحدود الخارجية، بما في ذلك 25 مليون يورو لحماية الحدود مع بيلاروسيا، فضلاً عن تعزيز سياسات مناهضة الهجرة واللجوء، والتي تشمل أيضًا تمويلًا إضافيًا لتعهدات إعادة التوطين؛
و 227.1 مليون يورو لصندوق الأمن الداخلي و 945.7 مليون يورو لصندوق الدفاع الأوروبي لدعم الحكم الذاتي الاستراتيجي والأمن الأوروبي؛ و15.2 مليار يورو لدعم جيراننا والتنمية والتعاون الدوليين .

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

أمطار بالقاهرة والإسكندرية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-11-2021

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

وفاة الإعلامية مها حسنى مذيعة التليفزيون المصرى

خليفة حفتر يقدّم أوراق ترشّحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

انفجار ماسورة غاز وراء انهيار جزئي لعقار في بولاق الدكرور

مناظرة جثتي ربة منزل ونجلتها لقيتا مصرعهما أسفل العقار المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

ماجد حبته

زواج فى سجن بيلمارش!

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. ثوابت الأمة فى خطاب العرش السامى

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

صور

حفل ماجدة الرومى بمهرجان الموسيقى العربية

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطيني في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

وزير الخارجية الإسرائيلى يبحث الملف النووى الإيرانى مع المبعوث الأمريكى الخاص لإيران

الاحتلال الإسرائيلى يجرف أراضى زراعية ويقتلع أشجار الزيتون فى سفليت