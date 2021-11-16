برعاية حماة الوطن.. تعاون بين النقل والفيوم لإنهاء أزمة المواصلات

أعلن حزب حماة الوطن أمانة محافظة الفيوم عن نجاح الحزب في حل أزمة المواصلات الداخلية والخارجية بالمحافظة عن طريق توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ومحافظة الفيوم لتوفير سيارات ميني باص بمدينة الفيوم والعديد من مراكز المحافظة .

وأوضح الدكتور محمد عمر رئيس قطاع شمال الصعيد أن لجنة مشكلة من وزارة النقل وديوان عام المحافظة وحزب حماة الوطن قامت بعدة زيارات لمختلف المواقف لحصر إحتياجات المحافظة من سيارات الميني باص والعجز في خطوط النقل الداخلي بالمراكز والخارجي بالمحافظات الأخرى لإنهاء أزمة المواصلات الداخلية والخارجية.

واضاف المهندس الحسيني مصطفى أمين عام الحزب بالفيوم أنه بعد مساعي قيادات الحزب بوزارة النقل خلال الأيام الماضية تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ومحافظة الفيوم لتوفير سيارات ميني باص مكيفة وتشمل خدمة الواي فاي لتغطية خطوط المواصلات الخارجية بين محافظة الفيوم والمحافظات الأخري بالإضافة إلى توفير سيارات نقل داخلي بمختلف مراكز المحافظة.