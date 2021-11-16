الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. ثانى جلسات محاكمة المعتدين على شاب دافع عن طالبة أرادوا التحرش بها

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة عامل وثلاثة طلاب شرعوا في قتل طالب دافع عن طالبة أرادوا التحرش بها في القضية رقم 747 لسنة 2021 كلي حلوان.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

كشف أمر الإحالة شروع المتهمين محمد .ك  عامل، إسلام .م، طالب، أحمد . م، طالب، نور الدين .ن، طالب. 
بدائرة قسم دار السلام محافظة القاهر، في قتل المجني عليه - أحمد سامي  - عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر قيامه بالذود عن فتاة وتمكينها من الهرب حال تعرضهم لها بإتيانهم تلميحات جنسية وإباحية بالقول لها مما أثار حفيظتهم وملئ أنفسهم بالضغينة نحوه فجالت بخطارهم فكرة إزهاق روحه وتنفيذا لذلك  تكالب الثاني والثالث والرابع  عليه حتى تمكنوا من شل مقاومته بتكتيفه عن طريق شد يديه من خلقه وإيثاقه لتهيئته للمتهم الأول للإجهاز عليه باستلاله سلاحًا أبيض من بين طيات ملابسه وكال بواسطته طعنة قاتلة نفذت بیسار مقدم التجويف الصدري لضحيته فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي أوري عن كونها في مقتل إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرداتهم فيه ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

وأضاف أمر الإحالة بقيام المتهم الأول بإحراز وحاز الآخرون بواسطته سلاحا أبيض ( مطواة قرن غزال ) دون مسوغ قانوني.

المستشار جمال السمري المحاكمة جنايات القاهرة عامل قتل طالب التحرش

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