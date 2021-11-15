حول علاقة لبنان بالخليج.. قرداحى:«استقالتى ستكون مجرد طلقة فى الهواء»

قال وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحي إنه منفتح تجاه أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج، مُشيرًا إلى أنه لا يريد أن تكون استقالته مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة.

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية:"أنا أشعر مع الناس وأتفهم هواجسهم وأنا لست حجر عثرة ولست متمسكا بالوزارة عنادًا، لأن الوزارة مش ملكي "، على حد تعبيره.

وفى وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه جار العمل لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، انطلاقا من حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وخصوصًا السعودية ودول الخليج.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الإثنين، سفير لبنان فى المملكة العربية السعودية السفير فوزي كبارة، وسفير لبنان لدى مملكة البحرين السفير ميلاد نمّور، والقائم بالأعمال في سفارة لبنان في الكويت السفير هادي هاشم.

واطلع عون على التطورات المتعلقة بالعلاقات اللبنانية مع الدول الثلاث في ضوء المستجدات الأخيرة والإجراءات التي لجأت إليها هذه الدول بعد استدعاء سفرائها من بيروت والطلب من السفراء اللبنانيين مغادرتها.

كما أطلع الدبلوماسيون الثلاثة رئيس الجمهورية على أوضاع أبناء الجالية اللبنانية في الدول الثلاث.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، موقفه بشأن أولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج.

من ناحية أخرى، ​​أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا​، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 652966.

وفي تقريرها اليومي حول مستجدات الفيروس، لفتت الوزارة إلى أنه تمّ تسجيل 231 إصابة بين المقيمين ولا إصابات بين الوافدين، وأشارت إلى تسجيل 6 وفيّات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8588 حالة.