الإثنين 15 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حول علاقة لبنان بالخليج.. قرداحى:«استقالتى ستكون مجرد طلقة فى الهواء»

جورج قرداحى
جورج قرداحى

قال وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحي إنه منفتح تجاه أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج، مُشيرًا إلى أنه لا يريد أن تكون استقالته مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة.

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية:"أنا أشعر مع الناس وأتفهم هواجسهم وأنا لست حجر عثرة ولست متمسكا بالوزارة عنادًا، لأن الوزارة مش ملكي "، على حد تعبيره.

وفى وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه جار العمل لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، انطلاقا من حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وخصوصًا السعودية ودول الخليج.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الإثنين، سفير لبنان فى المملكة العربية السعودية السفير فوزي كبارة، وسفير لبنان لدى مملكة البحرين السفير ميلاد نمّور، والقائم بالأعمال في سفارة لبنان في الكويت السفير هادي هاشم.

واطلع عون على التطورات المتعلقة بالعلاقات اللبنانية مع الدول الثلاث في ضوء المستجدات الأخيرة والإجراءات التي لجأت إليها هذه الدول بعد استدعاء سفرائها من بيروت والطلب من السفراء اللبنانيين مغادرتها.

كما أطلع الدبلوماسيون الثلاثة رئيس الجمهورية على أوضاع أبناء الجالية اللبنانية في الدول الثلاث.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، موقفه بشأن أولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج.

من ناحية أخرى، ​​أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا​، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 652966.

وفي تقريرها اليومي حول مستجدات الفيروس، لفتت الوزارة إلى أنه تمّ تسجيل 231 إصابة بين المقيمين ولا إصابات بين الوافدين، وأشارت إلى تسجيل 6 وفيّات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8588 حالة.

وزير الاعلام اللبنانى الاستقالة لبنان دول الخليج الأزمة الخليجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

وفاة الإعلامية مها حسنى مذيعة التليفزيون المصرى

وزارة الرى: السدود الركامية منعت كارثة فى أسوان

المُلهمات.. متطوعات «حياة كريمة» يتحدثن لـ«الدستور»

التصريح بدفن جثة متحللة داخل سيارة مغلقة بالقاهرة الجديدة

بريطانيا: كشف هوية منفذ انفجار ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

ماجد حبته

زواج فى سجن بيلمارش!

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. ثوابت الأمة فى خطاب العرش السامى

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

صور

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

محطة تل أبيب

المزيد

بيني جانتس فى زيارة للمغرب لتوقيع اتفاقيات أمنية الأسبوع المقبل

«الخارجية الفلسطينية» تطالب مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسير الحلبى

كولومبيا: حزب الله خطط لاستهداف مسئول استخبارات إسرائيلى