الإثنين 15 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السلم بـ جنيه.. «الفهلوى» يعرض حياة المواطنين للخطر على الطريق الدائرى «صور»

سلم خشبي
سلم خشبي

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تُظهر تسلق العديد من المواطنين لـ«سلم خشبي»، في محاولة للصعود أعلى الطريق الدائري، ومن جهتها تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الواقعة.

وعلّق بعض الرواد على الصور بأنها في منطقة المرج، لافتين إلى أن الدولة شيدت سورًا لمنع المواطنين من الوقوف أعلى «الدائري»، وكذا منع مواقف الميكروباص العشوائية، للحد من حوادث السير المتكررة. 

سلم خشبي

وفي ذات السياق، قال بعض سكان المرج عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، إن الطريق الدائري جرت توسعته بحارات جديدة، كما أن الطريق مخصص للسيارات السريعة فقط، ما يعني أن الطريق زادت خطورته، مؤكدين أن أحد الأشخاص وصفوه بـ«الفهلوي» جلب سلمين خشبيين، وسمح  للمواطنين بالصعود عليه للوصول لأعلى الدائري مقابل جنيه عن الصعود، ومثله عن النزول.

 

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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