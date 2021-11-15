رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى برنامج تكافل وكرامة من أكثر الكلمات البحثية التي يستخدمها المصريون عبر محرك البحث العالمي جوجل وذلك لمعرفة موقفهم من الصرف لذلك، يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام والفئات المستحقة للدعم المالي وفقًا للمبادرة الرئاسية والشروط اللازمة للحصول على المعاش الشهري.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى برنامج تكافل وكرامة

يستطيع المواطنون المتقدمون للحصول على معاش التكافل والكرامة ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة الاستعلام عن طلباتهم عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك باتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تكافل وكرامة.

كتابة بيانات المتقدم للمعاش الشهري في الخانات المخصصة لذلك (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...).

كتابة بيانات مكتب الشئون الاجتماعية التابع له المستعلم.

تحديد نوع المعاش المطلوب.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور رسالة بكل التفاصيل المراد الاستعلام عنها عن موعد وموقف المستعلم من طلب التقديم.

الفئات المستحقة للدعم المالي من وزارة التضامن

تمنح وزارة التضامن الاجتماعي الأسر الأكثر احتياجات من الأرامل والأيتام وكبار السن و أبناء المرأة المعيلة الذي هجرها زوجها وكبار السن ممن تعدوا الـ65 عامًا وليس لهم معاش تأميني، ولا يقوى على العمل لكسب الرزق، وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم حق الجمع بين معاشين مبلغًا شهريًا ثابتًا يساعدهم على حياة كريمة ومعيشة أفضل ضمن المبادرة الرئاسية التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان حياة كريمة للمواطنين في القرى والنجوع بجميع محافظات الجمهورية خاصة في ظل الركود الاقتصادي الناتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي أدي إلى غلق العديد من الأنشطة التجارية لتفادي انتشار العدوى.

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رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

شروط للحصول على معاش التكافل والكرامة

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى برنامج تكافل وكرامة وشروط الحصول عليه من أكثر التساؤلات التي تحظى على نسب مشاهدة عالية التي تتلخص في مايلي:-