الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«إيتيدا» تنظم ورشة عمل حول أساسيات مجال التطوير وإدارة العمليات بالمحافظات

إيتيدا
إيتيدا

يُنظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع، لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا، ورشة عمل حول أساسيات مجال التطوير وإدارة العمليات "DevOps" في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر عبر الإنترنت.
وتستهدف ورشة العمل مطوري البرمجيات والمتخصصين في عمليات تكنولوجيا المعلومات والمتخصصين في المجالات ذات الصلة، بهدف تأهيلهم للحصول على شهادة أساسيات الـ"DevOps" المعتمدة من المركز.
وتهدف ورشة العمل إلى التعريف بتخصص الـ"DevOps" وقيمته من المنظور التقني والتجاري، وأساسيات التخصص وكيفية دمجه والتحديات المرتبطة به، وتعريف المنهجيات المتعلقة به، وشرح كيفية وضع خطة اعتماد الـ"DevOps" لمؤسسة، وشرح الدورة وكيفية اختيار سلسلة أدوات مناسبة، وكيفية تقييمه وتحسينه باستمرار.
وأسست وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات في يونيو عام 2001، بهدف تطوير صناعة البرمجيات في مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات وذلك لإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويقدم المركز خدمات في مجال التكنولوجيا الرائدة التي تعزز كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية وتحسن قدراتها الداخلية، ويهتم بوضع معايير قياسية للصناعة من خلال تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تجعل هذه الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والعمل على تنفيذها.

وفي ذات السياق، أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أسماء الفائزين في ماراثون "ابتكار" الذي نُظِم بالشراكة مع مراكز إبداع مصر الرقمية ومعامل مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" في تسع محافظات.

ونُظِم الحدث النهائي للماراثون باختيار ٢٤ فريقًا فائزًا. 

وبلغ إجمالي قيمة الجوائز ٩٦٠٠٠٠ جنيه وفاز بالجائزة من محافظة القاهرة و الإسكندرية والمنوفية والمنصورة والإسماعيلية والمنيا وقنا وأسيوط وأسوان.

 

ايتيدا وزارة الاتصالات مصر ورش عمل الشباب ريادة الأعمال

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